CBF nega uniforme com camisa vermelha para a disputa da Copa do Mundo de 2026

De acordo com apuração do Estadão, um uniforme com coloração diferente da tradicional está sendo confeccionado, mas não seria utilizado durante o Mundial da América do Norte. A cor seria mais próxima do rosa e faria parte de uma campanha da Nike.

Em seu estatuto, a CBF determina que os uniformes "obedecerão às cores existentes na bandeira da entidade e conterão o emblema da instituição, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria".