Corinthians pode garantir Libertadores na próxima rodada; veja cenário

O Corinthians pode ver o sonho de uma vaga na Libertadores de 2025 se tornar realidade já na próxima quarta-feira (4), mas não depende só de si. O Palmeiras precisa "ajudar".

O que precisa acontecer?

O primeiro passo tem de ser dado pelo próprio Corinthians. A equipe paulista precisa vencer o Bahia, na Neo Química Arena, na terça-feira (3), em confronto direto. O Timão é o oitavo colocado, enquanto o adversário é o sétimo. O empate não basta.

O Corinthians, então, passará a "torcer" pelo Palmeiras. O rival enfrenta o Cruzeiro — atual nono colocado — na quarta-feira, no Mineirão. Se o Alviverde vencer, o Timão estará garantido na próxima Libertadores, já que teria 53 pontos contra apenas 49 do Cruzeiro, com apenas mais três a serem disputados.