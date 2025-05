Juiz se lesiona e Jamie Vardy apita falta em jogo do Inglês; veja

Atacante do Leicester City, Jamie Vardy viveu alguns segundos como árbitro neste sábado, após apitar falta para o juiz lesionado, em vitória por 2 a 0 contra o Southampton.

O que aconteceu

O meia Jordan Ayew, do Leicester, correu para disputar bola na área de defesa do rival e acabou acertando o braço no árbitro David Webb. O lance aconteceu logo aos 21 minutos da primeira etapa, quando o confronto já marcava 1 a 0.

Caído no chão e machucado, o juiz se contorcia de dor quando Vardie puxou sua mão, levou o apito à boca e assinalou falta. O confronto ficou paralisado por mais de dez minutos, até que Webb precisou ser substituído por outro árbitro, Sam Barrott, que apitou o restante da partida.