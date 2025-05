Corinthians terá volta de Memphis e ausência de Angileri contra o Inter; veja escalações

Escalação do Coringão para o jogo desta noite! ?#SCCPxINT#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/ndusOr2cFA

? Corinthians (@Corinthians) May 3, 2025

A partida marcará a estreia do técnico Dorival Júnior diante da torcida corintiana. Ele iniciou sua trajetória pelo Corinthians com o pé direito ao vencer o Novorizontino pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, mas tem a missão de tornar a equipe mais consistente no Brasileirão. O time tem oscilado na liga nacional e ocupa a 12ª posição da tabela, com sete pontos.

Do outro lado, o Internacional se reabilitou dos tropeços recentes e vem de dois triunfos consecutivos: diante do Juventude, pelo Brasileiro, e Maracanã-CE, pela Copa do Brasil. O Colorado é o sexto colocado da Série A, com nove pontos.

Apesar do bom momento, o técnico Roger Machado lida com uma longa lista de desfalques. Dentre eles, os atacantes Vitinho e Rafael Borré.