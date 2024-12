Cruzeiro supera erro de Cássio, empata com Bragantino e 'ajuda' Corinthians

O Corinthians agradeceu o resultado. A equipe paulista, que venceu o Criciúma no último sábado (30), se garantiu de vez no G8 do Brasileirão já que tem 50 pontos, no oitavo lugar, e o Cruzeiro chegou só aos 49, na nona colocação. Hoje, o time mineiro estaria fora da próxima Libertadores.

Classificação e jogos Brasileirão

O Bragantino se manteve no Z4. A equipe de Bragança Paulista chegou aos 38 pontos e fechou a rodada na 18ª colocação, ficando a dois pontos do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando recebe o Palmeiras no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Bragantino visita o Athletico, às 20h, na Ligga Arena. Os dois jogos são válidos pela 37ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Bragantino foi a campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vinicinho, Vitinho e Eduardo Sasha. O Cruzeiro teve como titulares: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Romero, Lucas Silva, Vital e Matheus Pereira; Barreal e Lautaro Diaz.

O primeiro tempo foi travado, mas falha de Cássio colocou o Bragantino na frente. A equipe da casa começou o jogo melhor e saiu na frente aos seis minutos, após Sasha receber na área e finalizar rasteiro. O goleiro cruzeirense caiu no canto esquerdo, mas resvalou de leve na bola, que passou pelas suas mãos e entrou. O Cruzeiro tentou pressionar para buscar o empate na etapa inicial, mas sem sucesso.