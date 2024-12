Garro é o primeiro jogador a alcançar 'duplo-duplo' no Brasileirão 2024

Jargão popular no basquete, 'duplo-duplo' é uma expressão usada quando o jogador atinge dois dígitos em duas estatísticas diferentes do jogo.

No futebol, é utilizada quando um jogador supera os dois dígitos em gols e assistências em uma temporada.

Destaque do Corinthians no ano, o argentino marcou e deu assistência no mesmo jogo em três dos últimos cinco confrontos do Timão: contra o Criciúma ontem, Vasco, no domingo passado e no clássico contra o Palmeiras.

Com os 10 passes para gols do Corinthians, Garro é também o líder isolado em assistências no Brasileirão. Estevão, do Palmeiras, com 9, é o segundo.

Estevão também foi superado por outro corintiano na partida de ontem: Yuri Alberto anotou dois gols e primeiro igualou, depois ultrapassou a joia palmeirense na artilharia do campeonato.

O camisa 9 do Timão recebeu dois passes de Romero para virar o jogo e, na sequência garantir a sétima vitória seguida do Corinthians. Com 13 gols, é agora o artilheiro isolado da competição.