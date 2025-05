Com Memphis Depay, Dorival Jr define Corinthians para enfrentar o Inter

O Corinthians está definido para enfrentar o Internacional na tarde deste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão. Dorival Jr manda a campo um time com Memphis Depay como titular após o holandês ter que ser substituído contra o Flamengo com um traumas no pé e na perna.

O Timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, José Martínez e André Carillo; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.