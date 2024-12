Ex-Palmeiras cita momento mais difícil da vida e projeta duelo contra CR7

"É um cara nota 10, muito inteligente, que só pensa no futebol. Sou muito grato a ele, foi ele que me subiu para o profissional, em questão de oportunidade eu acho que eu tive, mas poderia ter tido mais também, acho que até ele eu acho que sente também, se for perguntar para ele acho que diria isso também. Não é um remorso, até porque sou totalmente grato a todos, mas acredito que eu poderia ter tido mais oportunidades, mas foi um cara que sempre me dava conselhos e no treino me ajudava muito, me explicava o que eu precisava fazer e como eu conseguiria melhorar meu futebol".

No início de 2024, Giovani ficou perto de ser treinado novamente por Abel. O português e Al-Sadd negociaram no final do ano passado, mas o técnico acabou seguindo no Palmeiras. Meses depois, o time do Qatar entrou com uma ação na Fifa alegando que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir a equipe.

Giovani relembra que a expectativa era grande do time árabe de contar com o seu ex-treinador e tratavam o acerto como quase certo. No entanto, isso não ocorreu.

"Eu fiquei sabendo um pouco por fora, mas o pessoal aqui no clube estava muito ansioso, aqui já estavam falando que ele estava praticamente fechado e que era só esperar. Todo mundo sabe aqui a trajetória que ele está fazendo no Palmeiras, então estavam empolgados para ele vir para cá, mas infelizmente acabou não acontecendo e quem sabe mais para frente".