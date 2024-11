Odiado no River, amado no Boca: Deyverson volta a Buenos Aires com Atlético

O torcedor do River Plate ainda tem pesadelos com o atacante. Não bastassem os dois gols e a assistência no jogo de ida em Belo Horizonte (ainda teve um tento anulado), ele provocou e muito nas duas partidas.

Na capital mineira, por exemplo, deixou jogador adversário no vácuo, simulou, alfinetou... Em Buenos Aires, se não balançou a rede novamente, irritou bastante.

Deyverson simplesmente fez um gestual da camisa do Boca Juniors em pleno Monumental de Nuñez. Antes, já havia aparecido no ônibus do Atlético-MG carregando uma sacola com a camisa dos Xeneizes. Não satisfeito, quando foi substituído na partida, sacou protetores auriculares e os colocou nos ouvidos enquanto era vaiado.

O UOL esteve no Monumental de Nuñez na sexta (29), véspera da final. Por lá, as provocações de Deyverson ainda causam rancor no torcedor do River Plate: "Que morra! Não queremos vê-lo nem pintado!", disse um torcedor.

Outro afirmou que o atacante será neutralizado pelo zagueiro argentino Alexander Barboza, do Botafogo. O mesmo também minimizou as provocações do irreverente jogador do Atlético: "É no campo que se resolve tudo. Não é falando".