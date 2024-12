As origens de Luiz Henrique: emoção com 1° McLanche Feliz e quase um judoca

A subida é íngreme e as ruas estreitas, muitas delas de terra batida. É bem lá no topo do Vale do Carangola, comunidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que seu filho mais ilustre surgiu.

Por lá, se perguntarem por Luiz Henrique, até responderão educadamente, mas para os moradores, ele nunca deixará de ser "Zuluzinho", o menino franzino que pensou em ser judoca, que hoje é a terceira contratação mais cara da história do futebol brasileiro e que foi personagem principal no título histórico do Botafogo na Libertadores.

Luiz Henrique chegou ao auge da sua ainda curta carreira no futebol neste sábado (30). Ele foi personagem nos dois dos três gols do título inédito do Glorioso: fez o primeiro e sofreu o pênalti, depois convertido por Alex Telles. O Botafogo venceu o jogo por 3 a 1.