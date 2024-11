Gaviões celebra pagamento de 1ª parcela de dívida do estádio com vaquinha

A Gaviões da Fiel celebrou o primeiro fruto da vaquinha organizada para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena. Segundo a torcida uniformizada, o dinheiro arrecadado até o momento foi suficiente para o pagamento de uma parcela de amortização da dívida com a Caixa.

É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do primeiro "boleto" da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa.

Gaviões da Fiel

Ainda de acordo com a organizada, o valor da primeira amortização feita com a vaquinha foi de R$ 15.186.220,64.