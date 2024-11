Onde doar para vaquinha do Corinthians? Saiba o site e como é campanha

A vaquinha organizada pela torcida organizada Gaviões da Fiel arrecadou até o momento R$ 5.817.834,50, segundo a última atualização divulgada no site oficial da campanha.

Os valores arrecadados serão usados na quitação da dívida do Corinthians pela construção do estádio. As doações podem ser feitas por pix no site www.doearenacorinthians.com.br

O que aconteceu

Como funciona a arrecadação. O dinheiro vai para um conta da Caixa Econômica Federal criada com a finalidade de receber o montante para o pagamento da dívida do Corinthians e só pode ser movimentada após o encerramento da campanha.