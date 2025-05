Ferran Torres passa por cirurgia e desfalcará Barça na reta final de La Liga

Além de perder as próximas três rodadas de La Liga, há o risco de Ferran perder também as semifinais da Liga das Nações, onde a Espanha enfrentará a França no dia 5 de junho. O atacante é titular do técnico Luis de la Fuente.

LATEST NEWS | First team player Ferran Torres underwent successful surgery last night for appendicitis. The operation was performed by Drs. Coroleu and Borràs at Hospital de Barcelona, under the supervision of the Club's Medical Services. pic.twitter.com/VBjnBapLd4

Desfalque importante

A ausência de Ferran Torres representa um grande problema para Hansi Flick. O atacante teve bons números nesta temporada, principalmente após virar titular devido a lesão de Robert Lewandowski. Em 45 jogos disputado, o espanhol marcou 19 gols e deu sete assistências.