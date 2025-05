Corinthians empata com o Atlético-GO e aumenta jejum no Brasileiro sub-20

O Corinthians teve a chance de ganhar a partida na Fazendinha. A equipe saiu atrás, no primeiro tempo, e igualou o marcador no início da etapa final, com Bahia. O Atlético-GO, entretanto, fez o segundo três minutos depois.

Os mandantes tiveram um pênalti a favor, mas Gui Negão desperdiçou. Já no fim, Dieguinho apareceu para empatar o jogo.

Os Filhos do Terrão agora voltam as atenções para o Paulista da categoria. Neste sábado, às 15h (de Brasília), o time visita o Red Bull Bragantino, em Atibaia, pela quarta rodada do Estadual.