Real faz no fim no 1º jogo após anúncio de Ancelotti na CBF e segue vivo

Esta foi a primeira partida de Carlo Ancelotti após a CBF anunciar que ele é o novo técnico da seleção brasileira. O italiano ainda fará mais duas partidas no Espanhol antes de assumir o Brasil. O Real enfrenta o Sevilla, fora de casa, no dia 18, e a Real Sociedad, no Bernabéu, em 25 de maio. Já o Mallorca recebe o Getafe em casa no dia 18 e fecha a temporada contra o Rayo Vallecano fora de casa.

A difícil missão do Real se refletiu nas arquibancadas e em campo. O estádio não teve a corriqueira capacidade máxima, e o técnico Carlo Ancelotti poupou alguns titulares. Vini Jr., com lesão no tornozelo, e Rodrygo, que sentiu um desconforto muscular em treino, nem foram relacionados para a partida, e Endrick pode fazer seu segundo jogo como titular no Espanhol.

O Mallorca aproveitou o clima de desânimo dos merengues e abriu o placar com Valjent. Mas o Real criou mais de vinte chances de gol, e, após sofrer nas mãos do goleiro Leo Ramón, que fez inúmeras defesas na partida, conseguiu a virada com gols de Mbappé e Jacobo Ramón, que marcou nos acréscimos do segundo tempo.

Como foi o jogo

O Real Madrid começou bem a partida, com Endrick invadindo a área e obrigando o goleiro do Mallorca fazer uma ótima defesa cara a cara com o atacante brasileiro. Mbappé também criou ao menos duas oportunidades, mas foi o time visitante quem abriu o placar, aos 10 minutos do 1º tempo, com Vajlent.

Os merengues passaram a empilhar oportunidades, mas continuaram parando nas mãos de Leo Román. O goleiro do Mallorca impediu que o Real abrisse o placar no 1º tempo fazendo ao menos cinco grandes defesas.