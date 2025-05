Balanço do Santos se enquadra em gestão temerária e abre possibilidade de afastamento de Marcelo Teixeira

MOTIVO PARA IMPEACHMENT



No ambiente político, as constatações publicadas nas Demonstrações Financeiras podem acarretar em discussão importante dentro do Conselho Deliberativo devido ao estatuto do clube prever, no Artigo 68, Seção VIII, tópico V, que é "motivo para pedir o impedimento do Presidente e/ou do Vice-Presidente do Comitê de Gestão do Santos" justamente os descumprimentos dos Artigos 4 e 25 da Lei do Profut:

"Ter ele praticado ato de gestão irregular ou temerária, ou não ter atendido as condições de manter o Santos no Profut, conforme definido pelos artigos 4º e 25 da Lei nº 13.155/15 ou dispositivo semelhante que vier a substituí-lo", diz trecho do estatuto pertinente ao assunto.

Na eventualidade de algum membro do CD solicitar a abertura do processo para destituir o presidente Marcelo Teixeira, o rito aconteceria com peculiaridades, de novo por causa das causas relacionadas ao Profut, e que estão descritas nos parágrafos primeiro e segundo, subsequentes ao regimento do Artigo 69 do estatuto santista:

I - o Presidente do Conselho Deliberativo encaminhará o requerimento à Comissão de Inquérito e Sindicância, no prazo de 5 (cinco) dias de seu recebimento;

II - a Comissão de Inquérito e Sindicância dará, ao processado, ciência do processo de impedimento, no prazo de 5 (cinco) dias do seu recebimento;