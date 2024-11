Quanto vaquinha da Arena precisa arrecadar por dia para bater meta no prazo

A vaquinha lançada pelos Gaviões da Fiel precisa arrecadar quase R$ 4 milhões por dia para bater a meta para a quitação da Arena.

Cifras necessárias

A campanha deverá ter média de contribuição diária de R$ 3,87 milhões para atingir R$ 700 milhões em seis meses. A meta foi estabelecida diante do valor total da dívida do financiamento do estádio, que está em torno de R$ 710 milhões de acordo com os últimos dados apresentados pelo Corinthians.

A média mensal necessária é de R$ 116,67 milhões. São cerca de R$ 161 mil arrecadados por hora.