Por que Flamengo e Corinthians não se entendem em negócio por Hugo Souza

As garantias que foram dadas, me parece que foram as mesmas dadas no [caso] Matheuzinho. Nós tivemos e estando um problema em relação a isso. Então, ficaria muito difícil para o Flamengo, por um segundo jogador, um segundo ativo, receber a mesma garantia que já não conseguiu ou não ficou satisfeito com ela. Marcos Braz

O Flamengo não se sente confortável com a garantia que o Corinthians nos dá hoje. Mas eu tenho certeza que o Corinthians, dentro do prazo, irá efetuar [o pagamento]. Quero deixar claro que não existe essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo mantém 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, o Flamengo se beneficia automaticamente sobre o percentual que vai continuar. Marcos Braz

Relação estremecida

Corinthians e Flamengo trocaram farpas ao longo do ano. As diretorias começaram o ano próximas, com Marcos Braz indo à cerimônia de posse de Augusto Melo, mas a relação foi ficando mais conturbada ao longo do ano.

A mudança de data de jogo da semifinal da Copa do Brasil azedou o clima. A cúpula corintiana foi contra à solicitação flamenguista, que foi aceita pela CBF, e o duelo ganhou contornos mais tensos.

Dirigentes do clube paulista estão incomodados com a postura do Fla na negociação por Hugo Souza. Do lado carioca, o entendimento é que esta é uma maneira de se resguardar de qualquer calote.