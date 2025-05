Brazão defende pênalti nos acréscimos e Santos só empata com CRB na estreia de Cléber Xavier

Na estreia de Cléber Xavier como técnico, o Santos chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate ao CRB e ficou no 1 a 1, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ex-auxiliar de Tite e em sua primeira experiência como treinador principal, Cléber teve que lidar com inúmeros desfalques - incluindo Neymar, principal estrela do elenco - e viu sua equipe oscilar diante de um adversário bem organizado. O grande destaque ficou por conta do goleiro Gabriel Brazão, que salvou o time com defesas importantes durante todo o jogo e, nos acréscimos, ainda defendeu um pênalti que evitou uma derrota dentro de casa.

Com o resultado, a definição da vaga para as oitavas de final fica totalmente em aberto. O jogo de volta será no dia 22 de maio, uma quinta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem vencer, avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A partida ocorreu em meio a um cenário de forte pressão nos bastidores. Nos últimos dias, o elenco foi alvo de protestos e chegou a enfrentar uma invasão de torcedores ao CT. O empate dentro de casa pode acirrar ainda mais os ânimos e trazer novos capítulos de turbulência nos bastidores, especialmente se a equipe não conseguir responder com resultados imediatos. Na saída do time, a torcida vaiou e chamou o time de "sem vergonha".