Leila roga por Fair Play financeiro no Brasil: 'Dirigentes deixam rombos'

Leila Pereira criticou fortemente a falta de um Fair Play financeiro no futebol brasileiro. Para a presidente do Palmeiras, é "inconcebível" que os clubes não consigam honrar com seus compromissos.

Eu sempre aprendi nas minhas empresas que você só vai para frente se tem credibilidade. E é isso que nós precisamos resgatar no futebol brasileiro. Isso parte muito de nós, dirigentes, de como nós administramos os nossos clubes. É inconcebível, com a credibilidade que nós adquirimos, eu ser presidente de um clube que não possa honrar com os compromissos assumidos com os atletas, com outros clubes com quem eu faça negócios. No Palmeiras, eu não tenho dúvidas, quem nós contratamos, nós honramos.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no Summit CBF Academy

O que aconteceu

Leila não mediu palavras para criticar os clubes que têm folhas salariais maiores do que a arrecadação. A mandatária alviverde afirmou que, enquanto não houver regulamentação neste sentido, os clubes continuarão sofrendo com os "rombos" financeiros causados por seus administradores.