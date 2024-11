Seabra vê 'semente' plantada no Cruzeiro e abre o jogo sobre demissão

Fernando Seabra comandou o time do Cruzeiro em 35 jogos, comando 17 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. Para o treinador, o processo de aprendizagem depois da equipe passar por uma mudança no comando técnico - saída de Larcamón e chegada de Seabra - tem um tempo necessário de maturação.

Neste meio tempo, o Cruzeiro passou por outro processo importante: a troca de SAF. Pedrinho, como é popularmente conhecido o empresário, dono da rede de supermercados BH, adquiriu 90% das ações do Cruzeiro SAF por R$ 600 e colocou um ponto final da era Ronaldo na Raposa. O técnico viu de perto um novo 'impacto' no dia a dia do clube mineiro.

"Eu acho que o treinador é fundamental para que a equipe obtenha resultados. O Cruzeiro, dentro de um processo todo de reconstrução, iniciou uma transição, que é de uma SAF para outra, e essa transição não necessariamente dura duas semanas, não tem um prazo. E além disso tivemos as transições de elenco, até todo mundo se entender, falar a mesma língua, compartilhar valores, leva tempo. Eu entendo que as dificuldades de resultado elas eram por mim esperadas nesse momento. Por mais que você qualifique, isso não garante que de forma automática as coisas vão se traduzir para o entrosamento e as ações que precisam acontecer de forma sincronizada no campo. Quando chegamos ao Cruzeiro, a gente troca um sistema que era uma marcação individual que vinha sendo feita pelo Nico (Larcamón) que vinha com um sistema mais zonal, e isso levou tempo. Quando chegam esses jogadores, eles também tinham outros hábitos, então de novo volta um processo de aprendizagem".

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.