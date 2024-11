Juca: Jogadores do Corinthians recusaram usar camisa 'não ao impeachment'

Os jogadores recusaram e acertaram uma negociação para se manifestar pelas redes sociais, mas não aceitaram a ideia de pôr a camisa.

Juca Kfouri

Juca chamou atenção ao fato de que Memphis Depay foi um dos atletas que não compartilhou a nota contra o impeachment.

A tal da ameaça do Memphis, que iria embora se votassem o impeachment, o que seria um absurdo, mas estranhamente o Memphis não botou a nota nas suas redes sociais.

Veja como é tentar enganar todo mundo o tempo todo. Só trouxa se deixa enganar desse jeito.

O torcedor tem todos os motivos para ficar entusiasmado [com o momento do time em campo]. Não tem motivo nenhum pra ficar cego diante de quem é que está à frente do Corinthians, que é tão ruim, ou pior, do que Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves.

A votação do impeachment do presidente Augusto Melo acontece nesta quinta-feira (28), no Conselho Deliberativo do Corinthians.