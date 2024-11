Ex-campeão do UFC faz campanha para Vini Jr jogar pela seleção de Camarões

Vini Jr. reagiu à publicação. O jogador do Real Madrid comentou um emoji de fogo e outro com um muque.

A campanha vem após teste de ancestralidade revelar que Vini tem raízes camaronesas. A ideia, organizada pela CBF em parceria com empresa de rastreamento genético, ligou traços de Vini Jr à tribo Tikar, em Camarões.

O sonho de Ngannou, no entanto, não pode ser realizado. Vini Jr. teria de ter, no mínimo, avós nascidos no país africano e jamais residiu em Camarões. Além disso, o astro já defendeu a seleção brasileira principal em competições grandes, como a Copa do Mundo e a Copa América.