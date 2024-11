Sport paga R$ 500 mil por Lucas Lima contra Santos, meia marca e clube sobe

O Santos já entrou em campo como campeão da Série B. Após a demissão de Carille, o interino Leandro Zago comandou a equipe mista.

Em uma partida tensa para os mandantes, que precisavam da vitória para sonhar com a Série A, o primeiro tempo foi mais travado do que jogado. O Sport ficou responsável pelas principais jogadas de ataque, mas os jogadores pareciam nervosos diante do gol e tomaram decisões erradas. Do outro lado, o já campeão Santos limitou-se a jogar recuado explorando possíveis espaços no contra-ataque.

Um pênalti nos acréscimos colocou o Sport no G4. O melhor momento do Leão veio no fim da etapa inicial, culminando com Fabricio Domínguez derrubado na área por Sandry e penalidade marcada. Lucas Lima converteu e se emocionou. O resultado parcial e a combinação dos outros resultados da rodada deixavam a equipe do Recife com o acesso.

A noite iluminada de Lucas Lima deixou torcida em festa. O meia marcou o segundo gol do Sport, seu terceiro na temporada, e aumentou a vantagem na Ilha. A confiança do time da casa cresceu e um terceiro gol saiu poucos minutos depois, porém o VAR anulou após interpretar interferência na jogada.

Um gol do Santos na reta final colocou fogo no jogo. Wendel Silva diminuiu a diferença no placar, criando um clima de drama para os torcedores do Leão. O alívio poderia ter acontecido logo na sequência quando a arbitragem marcou mais um pênalti a favor do Sport por toque de mão do Rincón. Dessa vez, Barletta pegou a bola e acabou desperdiçando a cobrança.