Quali do ATP Challenger 50-Brasil Tennis Open começa neste domingo em Porto Alegre

Reis vem buscando retornar ao melhor ranking da carreira, 259º, atualmente é o 384º, e vem de bons resultados em Challenger nas últimas semanas, passando o quali e chegando às quartas de final em dois eventos. Ele espera, em Porto Alegre, seguir a boa fase.

"Estou bem motivado, Challenger no Brasil é sempre bom porque temos a torcida e estou em um momento bom, bati na trave em algumas quartas de final que poderia ter ido mais longe, mas estou me sentindo bem em quadra, consistente e motivado para dar sequência a esse trabalho que estamos fazendo. E o Leopoldina tem as quadras muito boas, acho que uma das melhores que já joguei", disse João Lucas direto do aeroporto, voltando dos Estados Unidos.

As partidas se iniciam a partir das 10 horas, com entrada gratuita para o público no tradicional Leopoldina Juvenil, berço de grandes tenistas como Thomaz Koch, um dos maiores nomes do tênis brasileiro de todos os tempos. O quali termina na segunda-feira, quando também começa a chave principal de simples e duplas.