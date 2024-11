Ramón revela qualidade do Corinthians. E ela é marca do Palmeiras de Abel

O técnico Ramón Díaz enalteceu a atuação do Corinthians contra o Vasco e ressaltou a importância do resultado positivo para o time dar mais um passo rumo ao desejo de conseguir se classificar à Libertadores do ano que vem. Para o argentino, a força mental do grupo está crescendo e isso explica a ascensão alvinegra. Curiosamente, essa virou uma das maiores marcas do Palmeiras de Abel Ferreira.

O Timão venceu por 3 a 1, com um atropelo no primeiro tempo e três gols em 23 minutos — Gustavo Henrique abriu o placar e Garro fez os outros dois. Com o triunfo, a equipe chegou a 47 pontos, empatando com o Cruzeiro — que está na zona de classificação, mas com um jogo a menos.