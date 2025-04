Primeira Bola de Ouro terá destino nobre 25 anos após morte do vencedor

A primeira Bola de Ouro da história da revista France Football, entregue em 1956, será leiloada na Inglaterra para apoiar projeto social. O prêmio foi conquistado pelo ex-atacante inglês Stanley Matthews, após boa temporada pelo tradicional Blackpool e a seleção inglesa. O ex-jogador morreu em fevereiro de 2000.

Exposto há quase dez anos no Museu do Futebol, em Manchester, o troféu será leiloado junto de outros itens, entre eles, bonés e chuteiras. O dinheiro será revertido para ajudar a Fundação Matthews, instituição que leva o nome do ex-jogador e integra jovens em vulnerabilidade social ao esporte. O responsável pela atitude é o neto do craque, Matt Gough.

"Grande parte do lucro gerado por esta venda servirá para apoiar o trabalho da Fundação Stanley Matthews, uma instituição que visa promover a integração de jovens desfavorecidos em todo o mundo através do desporto. É uma continuação do trabalho do meu avô, que, na década de 1970, treinou jovens jogadores negros na África do Sul (durante o apartheid)", disse o familiar.