São Paulo vende mais de 42 mil ingressos para clássico contra o Santos

Nesta quinta-feira, o São Paulo anunciou que mais de 42 mil ingressos já foram comercializados para a partida diante do Santos. Às 16h (de Brasília) do domingo, as equipes se enfrentam no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo busca sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. O Tricolor empatou nas primeiras quatro partidas, contra Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e, mais recentemente, Botafogo. Atualmente, o time do Morumbis ocupa a 16ª colocação, com quatro pontos somados.