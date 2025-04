Equipe de ginástica artística recebe homenagem no CT do COB após feito inédito nas Olimpíadas de Paris

"Acredito que em cada foto tem uma história. Quando eu comecei na ginástica, meu clube era coberto por posters das melhores do mundo. Ainda não havia brasileiras. Depois vieram Dani, Daiane, Diego... e agora somos nós. Sempre sonhei em ter uma foto da equipe aqui dentro. Isso é muito importante para nós e para as próximas gerações. Não sei até quando estarei aqui, mas tenho certeza que contribuí para essa história. Quando olho minha foto do primeiro Mundial, lembro do quanto trabalhei e isso me dá forças. Imagina o impacto que isso terá nas novas atletas", afirmou Jade Barbosa, considerada capitã do quinteto.

"Hoje foi a inauguração da nossa foto nos aros olímpicos. Ela quase não aconteceu! Era todo mundo querendo fazer foto... Mas conseguimos. E ter essa imagem aqui, de equipe, é muito especial. Não é só sobre nós atletas, mas sobre todos que abriram mão de algo para que nosso sonho se realizasse. Já tinha minhas medalhas individuais, mas estar com elas, dividir essa conquista coletiva, me arrepia. Essa é uma das minhas medalhas mais importantes", completou Rebeca Andrade.

A cerimônia, que contou com a presença das atletas e de representantes do COB e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), celebrou feitos marcantes do esporte e reforçou uma tradição que transforma o espaço em um símbolo de memória e motivação para as futuras gerações da ginástica nacional.