United avança à semi da Liga Europa em jogo maluco com nove gols e três viradas

O resultado eliminou o time francês do empresário americano John Textor, que também é dono da SAF do Botafogo. Já o United vai enfrentar o Athletic Bilbao, que superou o Rangers por 2 a 0 - houve empate sem gols no jogo de ida.

No Old Trafford, o United empolgou a torcida ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Ugarte e Dalot. Mas a equipe da casa caiu de rendimento e cedeu a igualdade. O Lyon foi às redes com Tolisso e Tagliafico. Antes dos acréscimos, o mesmo Tolisso levou o segundo cartão amarelo e foi excluído da partida.

A prorrogação contou com dois pênaltis e lances perigosos para os dois lados. No embalo do empate, o Lyon chegou ao terceiro e quarto gols com Cherki e Lacazette, num intervalo de apenas cinco minutos. Sem desanimar, o time inglês diminuiu em cobrança de pênalti de Bruno Fernandes. E virou o placar com duas assistências do brasileiro Casemiro, para Mainoo e Maguire, respectivamente.

Outro jogo

Já o Tottenham sofreu menos para avançar à semifinal ao despachar o Eintracht Frankfurt. Nesta quinta, fora de casa, os ingleses venceram por 1 a 0. O jogo de ida, disputado na Inglaterra, terminou em empate de 1 a 1. O único gol da partida na Alemanha foi marcado por Solanke, em cobrança de pênalti. A penalidade foi causada pelo goleiro brasileiro Kauã Santos.

Em busca da vaga na final, o clube londrino vai duelar com o norueguês Bodoe/Glimt, que eliminou a Lazio. Nesta quinta, na Itália, o time da Noruega perdeu por 2 a 0 no tempo normal, mesmo placar da sua vitória sobre os italianos no jogo de ida. Ambos os times marcaram um gol na prorrogação, o que forçou a disputa das penalidades, com vantagem dos visitantes por 3 a 2.