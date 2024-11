Corinthians em alta no Brasileirão vê política do clube entrar em campo

Foram mais de 10 manifestações de integrantes do elenco nas redes sociais. "Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo", começa a nota, que tece elogios ao mandatário. "Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube", prossegue o desabafo dos jogadores do Timão, concluindo que o elenco "está alinhado com o presidente e a diretoria".

Alex Santana, André Ramalho, Breno Bidon, Carrillo, Charles, Coronado, Fagner, Hugo Souza, Matheusinho, Pedro Henrique, Ranielle, Rodrigo Garro, Talles Magno e Yuri Alberto foram alguns dos jogadores que postaram a nota em alguma de suas redes sociais.