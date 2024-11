Provável titular no Corinthians, Talles Magno projeta jogo contra o Vasco

O atacante Talles Magno, que deve ser titular pelo Corinthians na partida contra o Vasco, neste domingo, projetou o duelo. O camisa 43 reconheceu que o confronto promete ser difícil, mas vê o Timão com condição de sair vitorioso da Neo Química Arena.

"Todos os jogos são difíceis, mas a gente tem trabalhado muito forte, sabemos os pontos positivos e negativos de todos os adversários. Sabemos que vai ser difícil amanhã (domingo), mas temos condições de vencer", comentou Talles à Corinthians TV.

O jogador também destacou a sequência recente positiva do Corinthians. A equipe comandada por Ramón Díaz engatou cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e pulou da zona de rebaixamento para a 9ª posição, com 44 pontos.