Gaviões avança em negociação para criar vaquinha que visa quitar a Arena

A torcida organizada Gaviões da Fiel avançou na criação da vaquinha, que visa à quitação da Neo Química Arena, e encaminhou uma reclamação pré-processual (RPP) à Caixa, em face do Corinthians.

A reclamação foi enviada à Central de Conciliação de São Paulo (CECON/SP), que deverá notificar as partes. A RPP é um mecanismo que visa resolver conflitos de forma mais ágil sem precisar de judicialização.

O documento solicita a criação de uma conta escrow para garantir a transparência da ação e o destino específico das doações. A escrow é um tipo de conta bancária que fica bloqueada durante uma negociação, sendo liberada apenas quando todas as condições do acordo são cumpridas.

Neste momento, a intenção da torcida organizada é garantir a segurança jurídica da operação e proteger todos os envolvidos. Inclusive, reforçando que todo o dinheiro arrecadado será destinado apenas para a quitação da Arena.

O lançamento da vaquinha deverá ser adiado por causa das burocracias. Inicialmente, a Gaviões tinha previsão de estrear as doações na segunda quinzena deste mês.

O UOL apurou que os representantes da torcida terão uma audiência em breve, mas a nova data para lançamento ainda não foi confirmada.

Pix ainda não foi criado

O próximo passo será anunciar a plataforma, o site e a chave Pix da ação. Assim, os torcedores pagarão diretamente na conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação da conta pela organizada ou pelo Corinthians.

Ainda não há uma chave Pix oficial para a vaquinha. Nos meses anteriores, golpistas lançaram uma falsa vaquinha nas redes sociais.

A dívida do Corinthians com o banco estatal gira em torno de R$ 700 milhões. O débito se refere aos juros do financiamento de R$ 400 milhões feito no BNDES, por intermédio da Caixa, para a construção da Neo Química Arena, no início da última década.