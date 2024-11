Em outro time, jogadores do Botafogo já seriam campeões, diz Renan

'Bipipocada do Botafogo. O Brasileirão acabou', dispara Vitão

O empate do Botafogo e a vitória do Palmeiras, que, combinados, deram a liderança do Brasileirão ao time alviverde, são resultados que marcam o fim do torneio, opinou Vitor Guedes.

Para mim, é uma pipocada absurda. Depois de empatar com Criciúma em casa, de empatar com Cuiabá, [contra o Vitória] era um jogo para ganhar. [...] Para mim, o campeonato acabou hoje. Parabéns aos meus amigos palmeirenses. [...] É uma pipocada histórica do Botafogo, uma 'bipipocada'.

Vitor Guedes

Vitão: Palmeiras não é o melhor time do Brasil, mas é o mais confiável

Apesar de não apresentar o melhor futebol do país, o Palmeiras é a equipe mais confiável, opinou Vitor Guedes.