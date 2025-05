Dunga elogia 'currículo' de Ancelotti, mas ressalva: 'Sozinho não resolve'

Capitão do tetra e ex-técnico da seleção, Dunga entende que a contratação pela CBF de técnico estrangeiro do tamanho de Carlo Ancelotti é positiva para o Brasileiro. Mas ressalvou que ele precisa de ajuda do restante do sistema do futebol brasileiro.

O ex-técnico da seleção deu entrevista na inauguração de exposição pelos 120 anos da Fifa em Assunção, Paraguai, onde ocorrerá o congresso da entidade.

Ao contrário de outros ex-jogadores, Dunga não se mostrou incomodado pela chegada de um treinador de fora do país.