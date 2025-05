São Paulo anuncia renovação de Lucas Ferreira até o final de 2029

Nesta terça-feira, por meio das redes sociais, o São Paulo anunciou que o atacante Lucas Ferreira teve seu contrato renovado até 31 de dezembro de 2029. O antigo vínculo entre clube e atleta era válido até 31 de julho de 2028.

"Só tenho que agradecer a Deus por tudo o que vem fazendo na minha vida. Estou muito feliz por renovar com o São Paulo. Meu objetivo é conquistar muitos títulos com essa camisa e, se Deus quiser, ainda neste ano", declarou Lucas.

O atleta de 19 anos chegou ao São Paulo em 2021, quando ainda atuava pelo sub-15. Com o passar do tempo, também passou pelos times sub-17 e sub-20, categoria em que conquistou a última edição da Copinha e a Copa do Brasil.