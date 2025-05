Conselho marca data para votar impeachment de Augusto Melo no Corinthians

Apesar de convocar a reunião que definirá o futuro de Augusto Melo, alguns conselheiros ainda estão insatisfeitos com a postura adotada por Romeu. Diversos membros do Cori, Conselho Fiscal e Comissão de Justiça se dizem preocupados com os recentes acontecimentos, como a reprovação das contas de 2024, a negociação com a Adidas e as demissões em massa na diretoria do clube, e apoiam o afastamento imediato do presidente por entenderem que o período até a votação do caso VaideBet é muito longo.

A convocação do encontro, aliás, não altera a possibilidade de Romeu tirar Augusto Melo do poder a qualquer momento, antes mesmo do dia 26. A Comissão de Justiça protocolou o requerimento solicitando o afastamento do mandatário no último dia 6 de maio, baseado nos descumprimentos estatutários e, principalmente, nas infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut.

O afastamento imediato não depende de votação. Basta apenas Romeu acatar o pedido da CJ e deliberar o afastamento do presidente. Neste eventual cenário, uma votação no Conselho Deliberativo e posteriormente na Assembleia Geral aconteceria com Augusto Melo, desde o início, fora do cargo.