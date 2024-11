'Bipipocada do Botafogo. O Brasileirão acabou', dispara Vitão

O empate do Botafogo e a vitória do Palmeiras, que, combinados, deram a liderança do Brasileirão ao time alviverde, são resultados que marcam o fim do torneio, opinou Vitor Guedes no Fim de Papo, neste sábado (23).

O colunista disse ainda que o Botafogo conseguiu uma 'bipipocada', lembrando que a equipe carioca também perdeu a liderança na reta final do Brasileiro 2023.