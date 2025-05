André Perego Fiore é o novo presidente do Esporte Clube Pinheiros

Legado de Carlos Brazolin

Sob a liderança de Carlos Brazolin, o Esporte Clube Pinheiros consolidou-se como referência nacional em formação esportiva e excelência na gestão. No período, o Clube foi bicampeão como "Clube Formador do Ano" (2023 e 2024), sediou 17 competições de alto rendimento e teve destaque internacional nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, conquistando oito medalhas olímpicas e uma paralímpica.

Entre os feitos esportivos marcantes, destacam-se as 48 medalhas no Pan-Americano de Santiago, o título Mundial de Bolão em 2025, o bicampeonato do Troféu Brasil de Atletismo, o protagonismo no judô com medalhas em Grand Slams, e a força do Clube na ginástica artística, handebol, natação, saltos ornamentais, vôlei de praia, entre outros. A gestão também promoveu melhorias na governança e reforçou o compromisso com a excelência operacional por meio da capacitação contínua dos colaboradores.

No campo da sustentabilidade, a tradicional Festa Junina do Pinheiros tornou-se um marco: mais sustentável, com foco na redução de resíduos, reuso de água, uso de energia incentivada e compensação das emissões de carbono. Em infraestrutura, a gestão Brazolin entregou a reforma das piscinas infantis, modernizou o campo de futebol B, ampliou o espaço para o estúdio de pilates e está concluindo a reforma da pista de atletismo, que passará a ter o mesmo padrão utilizado nos últimos Jogos Olímpicos.