Corinthians, Vasco e mais: quem ainda briga por vaga na Libertadores?

Outros seis times têm 1% ou mais de chance. O Bahia tem 39%, enquanto o Cruzeiro 31,2%, o Corinthians tem 18%, o Vasco 5,7%, o Atlético-MG tem 3,3% e o Vitória tem 1%, segundo os cálculos da UFMG.

Corinthians e Vasco fazem duelo direto. As equipes se enfrentam no domingo, na NeoQuímica Arena. Os paulistas estão na nona colocação, com 44 pontos, contra 43 do Cruz-Maltino, que está em 10º.

Vale lembrar que os times mineiros podem garantir vaga através de outras competições. O Cruzeiro está na final da Sul-Americana e vai enfrentar o Racing, da Argentina, enquanto o Atlético-MG está na decisão da própria Libertadores e terá o Botafogo pela frente.

O Brasil pode até ter nove vagas na Libertadores do ano que vem. Esse cenário depende do triunfo do Cruzeiro na Sul-Americana.

A 35ª rodada do Brasileiro tem início neste sábado. Assim, restam ainda quatro rodadas e 12 pontos em disputa.

Probabilidade por clubes

São Paulo - 100%