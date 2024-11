Rafael Paiva: 'Não vejo torcida vaiar mais jogador que a do Vasco'

O técnico Rafael Paiva, do Vasco, fez uma crítica à torcida do clube após vaias recebidas por jogadores durante a derrota para o Internacional por 1 a 0, nesta quinta-feira (21), em São Januário, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Paiva foi perguntado sobre as escolhas por Léo e Galdames, jogadores que vêm sendo vaiados pela torcida. O treinador citou dois exemplos de jogadores que recebiam vaias enquanto estavam no clube e deslancharam quando saíram.