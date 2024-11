Irmão de torcedora morta no Palmeiras x Flamengo cobra CBF na Justiça

O caso está no Tribunal de Justiça do Rio e foi distribuído nesta quinta-feira (21). A CBF ainda não foi notificada.

Cobrança sobre CBF e Palmeiras

O processo é similar ao que foi aberto por Felipe contra o Palmeiras, em outubro deste ano, na Justiça de São Paulo. O valor requisitado de indenização, inclusive, é o mesmo.

O irmão de Gabriela processa a CBF considerando o item na Lei Geral do Esporte que trata as entidades esportivas como responsáveis por "promover e manter a paz no esporte".

A petição inicial, a qual o UOL teve acesso, ainda diz que os promotores de eventos esportivos "respondem pela prevenção da violência".

Os advogados de Felipe pontuam que a relação dos irmãos era muito próxima.