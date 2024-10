Irmão de torcedora que morreu processa Palmeiras e pede mais de R$ 1 milhão

A palmeirense Gabriela Anelli morreu no dia 10 de julho de 2023, depois de um estilhaço de uma garrafa de vidro acertar seu pescoço em uma confusão entre torcedores de Palmeiras e Flamengo, nos arredores do Allianz Parque, horas antes do início da partida entre as equipes, pela 14ª rodada do Brasileirão, no dia 8 de julho. A jovem, com 23 anos, na época, foi socorrida, mas acabou falecendo.

Jonathan Messias Santos da Silva foi identificado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa como responsável por ter participado da confusão, segundo a Secretaria de Segurança Pública, e foi preso, em São Paulo.

O Palmeiras não irá se pronunciar sobre o caso. Conforme apurado, o clube entende que não pode ser responsabilizado pela morte da torcedora, já que a confusão aconteceu fora do estádio, sendo a segurança de responsabilidade das autoridades de segurança pública.

Ainda, durante a investigação, o Palmeiras colaborou com as autoridades, inclusive fornecendo imagens das câmeras de biometria facial que ajudaram na identificação do suspeito.