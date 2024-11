Ramón perde dupla de 10 gols em arrancada e ganha dor de cabeça no BR

Romero retornou da seleção paraguaia e também é opção. O atacante desfalcou o time contra os mineiros justamente por conta das Eliminatórias Sul-Americanas e poderá jogar no fim de semana.

Pedro Henrique corre por fora. O atacante não é utilizado pelo técnico desde o empate sem gols com o Fluminense, em agosto.

Lesão pode tirar Yuri de briga por artilharia

Yuri Alberto chegou a 11 gols e assumiu a vice-artilharia do Brasileirão. Ele divide o posto com Pedro, do Flamengo, que sofreu uma lesão no joelho e não atua mais em 2024.

O camisa 9 tem um gol a menos que o líder Estêvão, que não jogou nesta rodada. O atacante do Palmeiras cumpriu suspensão e não enfrentou o Bahia.

Uma lesão, porém, pode acabar com as chances de Yuri Alberto, pois faltam apenas quatro jogos para o fim do Brasileirão. Enquanto isso, o atacante do Palmeiras já deve voltar a campo no final de semana, contra o Atlético-GO.