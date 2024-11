Ramón fica? E Hugo Souza? Diretor atualiza mercado do Corinthians

A temporada 2024 não acabou, mas o Corinthians já soma interrogações sobre o planejamento para 2025. E coube ao executivo de futebol Fabinho Soldado explicar como está a situação do goleiro Hugo Souza, do técnico Ramón Díaz, e sobre a possível chegada do espanhol Sergio Ramos.

O que aconteceu

Fabinho afirmou que a compra de Hugo Souza está "encaminhada" e que demais mudanças no elenco serão avaliadas ao final do Brasileirão. Ele admitiu, porém, já conversar com a comissão técnica para apontar carências no elenco.