Gustavo Henrique passará por cirurgia e vira dor de cabeça para Dorival no Corinthians

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que o zagueiro Gustavo Henrique será submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. O procedimento está marcado para esta sexta-feira e foi decidido após o agravamento das dores que o jogador vinha sentindo desde o início da temporada.

Segundo nota oficial divulgada pelo clube, o defensor vinha atuando na reta final do Campeonato Paulista e no início do Brasileirão mesmo com dores, sendo acompanhado diariamente pelo departamento médico. "A piora do quadro levou o atleta ao procedimento alinhado junto ao departamento médico", explicou o Corinthians.

Com a ausência de Gustavo Henrique, o técnico Dorival Júnior terá de trabalhar com as opções disponíveis no elenco. No momento, o Corinthians conta com Félix Torres, André Ramalho, Cacá e o jovem João Pedro Tchoca para o setor defensivo.