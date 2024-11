Ramón celebra 'título' após livrar Corinthians do Z4 e exalta craque Depay

Emiliano Díaz

Permanência em 2025: "Não preocupa. Todo treinador aqui é jogo a jogo, tivemos treinadores que duraram quatro partidas. Nosso planejamento era salvar do rebaixamento, agora sonhar com uma Copa, e chegamos às semifinais. Nosso trabalho está feito, agora o clube decide. Nós aproveitamos muito o dia a dia. Tenho contrato até o fim do ano que vem. A a pressão é normal, porque estamos no Corinthians. As metas são altas. Não nos preocupa. Nós fazemos o nosso trabalho como sempre fizemos e desfrutando do Corinthians. Jogar aqui é incrível".

Desempenho do time e lesão de Yuri Alberto: "A gente está muito feliz com o desempenho do time, mas esse time por jogar um pouco mais e controlar o jogo um pouco mais. [...] Cumprimos o objetivo e agora é sonhar. O Yuri, graças a Deus, foi uma contratura. Vai fazer exames, mas tomara que não seja nada".