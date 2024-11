Andrés diz que apoiaria Ronaldo na CBF e brinca sobre cargo: 'Se pagar bem'

Ele vai mesmo? O cara vai pra Ibiza, fica um mês passeando! Óbvio, se ele for candidato tem todo meu apoio. Se pagar bem, a CBF paga bem! O Corinthians me chamava de ladrão e eu não ganhava nada, perdi muita coisa. Futebol brasileiro é isso, hipocrisia. Se o Ronaldo realmente for candidato, é um nome certíssimo, tem uma visão ampla do futebol mundial e vai ajudar muito o futebol brasileiro. Andrés Sanchez

Andrés Sánchez e Ronaldo têm relação de longa data. O cartola era o presidente do Corinthians em 2009 e foi o responsável por negociar a contratação do ex-atacante naquela época.

Andrés também comentou o atual momento da seleção brasileira. Na visão dele, é preciso criar consciência de que o Brasil não é mais o melhor do mundo.

Nós brasileiros temos que se conscientizar que não somos mais os melhores do mundo, temos grandes jogadores e grandes atletas, mas não somos os melhores. Enquanto não montar uma equipe competitiva, fazer um ciclo de 4 anos, não convocar jogadores que temos certeza que não vão estar na Copa, vamos continuar sofrendo. Primeiro temos que se conscientizar que não somos os melhores do mundo e temos que fazer um time muito competitivo pra competir com os europeus.

Ronaldo x Memphis Depay

Andrés Sánchez comentou a contratação de Memphis Depay pelo Corinthians na atual temporada. O ex-presidente do clube citou uma conversa que teve com Ronaldo sobre a chegada do holandês e a comparação de quando acertou com o ex-camisa 9.