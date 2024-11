Conselho do Corinthians vota na próxima quinta impeachment de Augusto Melo

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians irá votar o impeachment do presidente Augusto Melo na próxima quinta-feira (28).

O que aconteceu

Nesta quinta (21), o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr. emitiu ofício convocando os conselheiros para reunião extraordinária. Haverá deliberação, defesa e votação no mesmo dia.

O documento cita o artigo 107 do estatuto do clube, que detalha o processo para destituição do presidente da diretoria. Se o Conselho votar a favor do impeachment, o CD terá cinco dias para convocar a assembleia geral de associados para realizar a votação em última instância.