Palmeiras tenta mostrar que há vida sem Estêvão contra rival indigesto

O Palmeiras visita o Bahia nesta quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. O duelo é importantíssimo para a equipe de Abel Ferreira seguir sonhando com o tricampeonato consecutivo, mas também é uma chance do elenco demonstrar que consegue ter um bom desempenho mesmo sem sua principal estrela no ano: o garoto Estêvão.

O que aconteceu

A equipe de Abel Ferreira tem queda de aproveitamento sem Estêvão na temporada. Em 2024, o garoto não esteve à disposição em oito jogos, e nesses confrontos o Alviverde teve quatro vitórias, duas derrotas e dois empates (um aproveitamento de 58,3%). O camisa 41 sofreu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e cumpre suspensão nesta rodada.

Estêvão é baixa em novo momento crucial. Uma vitória do Palmeiras contra o Bahia pode diminuir a diferença para o líder Botafogo para apenas um ponto. O Alvinegro carioca encara o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h30, e pode entrar em campo ainda mais pressionado às vésperas do confronto direto no Allianz Parque. O garoto de 17 anos perdeu as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e não estava 100% recuperado na eliminatória contra o Botafogo pela Copa Libertadores.